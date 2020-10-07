«Ред Булл» может покинуть «Формулу-1»

Консультант по автоспорту концерна «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда может покинуть «Формулу-1», если не сможет договориться об использовании конкурентоспособного мотора.

Ранее концерн «Хонда» объявил о своем уходе после завершения сезона-2021. Японская компания поставляет силовые установки для «Ред Булла» и «Альфа Таури».

Марко отметил, что команда не останется без двигателя, но «Ред Булл» не согласен на первый попавшийся вариант. Также он подтвердил возможный уход нидерландского пилота Макса Ферстаппена.

«В его контракте прописано условие о конкурентоспособности мотора. Но это и в наших интересах. Без двигателя, с которым мы сможем выиграть чемпионат, нам этот проект не интересен», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булле» ожидают трудностей после ухода «Хонды» из «Формулы-1».