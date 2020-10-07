«Лос-Анджелес Лейкерс» находится в шаге от победы в НБА

В рамках четвертого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча завершилась со счетом 102:96. В серии же счет стал 3-1 в пользу баскетболистов «Лейкерс», которым остается одна победа до итогового триумфа.

К слову, наибольший вклад в сегодняшний успех «Лейкерс» внес Леброн Джеймс: форвард оформил дабл-дабл из 28 очков, 12 подборов и восьми передач.

Следующий матч серии назначен на 10 октября.

Ранее комиссар НБА рассказал о возможных сроках начала нового сезона.