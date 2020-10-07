Авербух высказался о возможном уходе Загитовой из «Ледникового периода»

После критики Алины Загитовой, ставшей ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период», известный фигурист и тренер Илья Авербух прокомментировал информацию о возможной замене фигуристки на проекте.

Напомним, что «Ледниковый период» стартовал в прошедшие выходные. Вместе с Загитовой ведущим стал олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин.

Как сообщат портал 7Days.ru, Авербух поддержал Загитову, добавив, что Алина старается в новой для себя роли.

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