Авербух высказался о возможном уходе Загитовой из «Ледникового периода»
Анатолий Ильинский
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
После критики Алины Загитовой, ставшей ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период», известный фигурист и тренер Илья Авербух прокомментировал информацию о возможной замене фигуристки на проекте.
Напомним, что «Ледниковый период» стартовал в прошедшие выходные. Вместе с Загитовой ведущим стал олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин.
Как сообщат портал 7Days.ru, Авербух поддержал Загитову, добавив, что Алина старается в новой для себя роли.
Ранее Роднина разъяснила выражение «Муму фигурного катания».