Надаль пробился в полуфинал «Ролан Гаррос»
Анастасия Мартыненко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира »Ролан Гаррос».
В матче 1/8 финала турнира испанский спортсмен одолел представителя Италии Янника Синнера.
Встреча, которая длилась 2 часа 51 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 в пользу Надаля.
За выход в финал испанец сразится со спортсменом из Аргентины Диего Шварцманом.
Ранее сообщалось, что во Франции возбудили дело о возможном договорном матче российской теннисистки.