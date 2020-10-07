Надаль пробился в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира »Ролан Гаррос».

В матче 1/8 финала турнира испанский спортсмен одолел представителя Италии Янника Синнера.

Встреча, которая длилась 2 часа 51 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 в пользу Надаля.

За выход в финал испанец сразится со спортсменом из Аргентины Диего Шварцманом.

Ранее сообщалось, что во Франции возбудили дело о возможном договорном матче российской теннисистки.