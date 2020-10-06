В «Уфе» отреагировали на информацию об отставке Евсеева
Андрей Черников
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировали на информацию об отставке наставника Вадима Евсеева, передает «СЭ».
«На сегодняшний день появившаяся информация о смене тренера и предполагаемых претендентах достоверной не является», — сказал Мурзагулов.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) башкирский клуб занимает 15 место, набрав шесть очков.
Ранее в «Уфе» высказались о возможной продаже клуба иностранной компании.