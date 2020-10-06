Мещеряков высказался о спартаковском прошлом новичка «Локомотива» Зе Луиша

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о спартаковском прошлом новичка «железнодорожников» Зе Луиша, передает «Чемпионат.com».

«Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом: чем быстрее, тем лучше», — сказал Мещеряков.

Напомним, форвард выступал за красно-белых с 2015 по 2019 год.



Ранее Зе Луиш стал игроком «Локомотива».