Кокорин купил подержанный российский автомобиль ради красивых номеров

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин купил автомобиль «Ока» из-за красивых номеров, передает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что форвард поставил номерной знак на свой «Роллс-Ройс».

Кокорин приобрел российский автомобиль 2003 года выпуска с номерным знаком О009РР. До него машиной владела супруга хавбека «Ростова» Павла Мамаева Алана.



Ранее сообщалось о том, что в «Сочи» готовы вернуть Кокорина из «Спартака».