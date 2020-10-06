«Зенит» официально объявил о переходе Вендела

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вендел официально стал игроком петербургского «Зенита».

Как сообщается на ресурсах сине-бело-голубых, 23-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанном до конца сезона-2024/25.

По неофициальным данным, трансфер бразильца обойдется российскому клубу в €20 млн плюс €4 млн в виде бонусов.

Вендел выступал за «Спортинг» с 2018 года, в составе «львов» он становился обладателем Кубка Португалии. Хавбек является игроком молодежной сборной Бразилии до 23 лет.

Ранее Вендела назвали недозревшим до серьезных задач.