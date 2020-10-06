Вендел подписал контракт с «Зенитом»

Футбольный агент Сесар Барбьери заявил, что бразильский полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вендел перешел в петербургский «Зенит».

«Вчера вечером Вендел подписал пятилетний контракт. Он еще находится в Лиссабоне, ждет визу. Завтра-послезавтра узнаем дату вылета в Россию», — цитирует Барбьери «Спорт-Экспресс».

Вендел перешел в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за €7,5 млн. В прошлом сезоне бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее новичка «Зенита» назвали недозревшим для серьезных задач.