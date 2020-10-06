Чемпион мира Хедберг — о Трампе: он диктатор. Стыдно, что я жил в США

Чемпион мира 1998 года Юхан Хедберг раскритиковал президента США Дональда Трампа и выступил против деятельности американского лидера.

Хэдберг отыграл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 14 сезонов. Он завершил карьеру в 2014 году.

«Я прожил в США два десятка лет. Никогда не видел страну такой поляризованной, такой настроенной друг против друга, как сейчас. Мне почти стыдно, что я там жил. Сейчас там и страшно, и скучно. Президент просто безумен, настоящий нарцисс. Барак Обама был совсем другим человеком. Трампа можно сравнить с диктаторами, которые управляют Россией и Северной Кореей», — произнес Хедберг в подкасте Hockey Plus.

Ранее сообщалось, что США введет санкции против иранской судебной системы в связи с казнью борца.