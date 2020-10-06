Олимпийская чемпионка Ильиных отказалась работать с Косторной
Игорь Игнатов
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Олимпийская чемпионка Елена Ильиных отказалась от совместной работы с фигуристкой-одиночницей Аленой Косторной, пишет «СЭ».
Ильиных недавно стала тренером в академии Евгения Плющенко — «Ангелах Плющенко» — и получила предложения работать с Косторной, но, несмотря на желание спортсменки, ответила отказом. Как утверждает источник, Ильиных уже тренирует другую девушку — Александру Трусову.
Чтобы избежать пересечений бывших учениц Этери Тутберидзе между друг другом как на катке, так и за его пределами, было принято решение, что Ильиных будет работать только с Трусовой.