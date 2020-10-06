Органы власти обеспокоены посещаемостью матча «Спартак» — «Зенит»

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сделали заявление относительно количества болельщиков, посетивших матч 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Красно-белых подозревают в том, что клуб пустил на стадион значительно больше зрителей, чем разрешено в соответствии с протоколом о санитарных нормах и социальной дистанции.

«Посещаемость игры вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со «Спартаком» как с принимающей стороной, и с Российском футбольным союзом (РФС)», — цитирует пресс-службу лиги «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит штраф за количество болельщиков на матче с «Зенитом».