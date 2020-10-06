Орлов раскритиковал фильм «Стрельцов» и назвал его бездарным

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о фильме «Стрельцов», в котором рассказывается история легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

По словам журналиста, в картине представлено много недостоверной информации, в частности, касающейся истории с Никитой Симоняном.

«Этот фильм — бездарный. Все настолько неправда! Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Ну все неправда! Особенно обидно за Симоняна. История с Анастасом Микояном — трепотня, кто-то придумал. Старик Никита Палыч, которому скоро исполняется 94 года, сейчас это услышал и сказал мне: «Гена, представляешь?!» Это ужасно. Все придумано. Ужасно, неприятно», — произнес Орлов в эфире программы «ГСО Live».

Ранее Василий Уткин назвал проблему фильма «Стрельцов».