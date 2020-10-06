Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Рекорд Гретцки надо побить, но будет тяжело. Поживем — увидим», — сказал хоккеист в эфире канала «Матч Премьер».

Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в 2005 году. В сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Стэнли. Всего россиянин принял участие в 1152 матчах, в которых забросил 706 шайб. В активе Гретцки 894 гола.

Ранее Овечкин рассказал, за кого болел в финале Кубка Стэнли.