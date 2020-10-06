Глава UFC пообещал особенного соперника для Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о следующем сопернике чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова после поединка с американцем Джастином Гэтжи.

«Предполагалось, что пока этот разговор останется в тайне. Да, у меня есть для него кое-что особое после боя, если его заинтересует», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу UFC Arabia.

Функционер отметил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер не станет следующим соперников российского бойца.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Нурмагомедов посоветовал подписчикам «не надевать маски».