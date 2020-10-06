Кусок паркета с последнего матча Коби Брайанта продали на аукционе

Кусок паркета с последнего матча пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта продан на аукционе за $631 200, сообщает TMZ.

По информации издания, 10% от стоимости лота будет перечислено в благотворительный фонд.

Последний матч в карьере Брайант провел 13 апреля 2016 года против «Юты Джаз». После завершения игры игрок написал свое имя на паркете. Эта часть и была повторно выставлена на аукцион. В первый раз ее продали за $179 100.

Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

Ранее сообщалось, что в Калифорнии принят новый закон после гибели Брайанта.