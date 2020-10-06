Хабиб посоветовал подписчикам «не надевать маски»
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал своих фанатов быть самими собой.
«Иногда просто нужно быть собой, а еще лучше, если вы вообще не будете надевать маски», — написал спортсмен в Instagram.
24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254 Нурмагомедов проведет поединок против американца Джастина Гэтжи. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.
Ранее Хабиб загадал загадку своим фанатам.