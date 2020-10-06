Хабиб посоветовал подписчикам «не надевать маски»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал своих фанатов быть самими собой.

«Иногда просто нужно быть собой, а еще лучше, если вы вообще не будете надевать маски», — написал спортсмен в Instagram.

24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254 Нурмагомедов проведет поединок против американца Джастина Гэтжи. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Хабиб загадал загадку своим фанатам.