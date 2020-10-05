Экс-игрок «Спартака» призвал ввести в российском футболе потолок зарплат

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов призвал ввести в российском футболе потолок зарплат, передают «Известия».

«Лимит на легионеров надо было отменить уже давно. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Наши игроки почти не играют в Европе. Надо вводить потолок зарплат, как в хоккее», — сказал Титов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит», набрав 21 очко.



Ранее сообщалось о том, что Илья Кутепов недоволен игровым временем в «Спартаке».