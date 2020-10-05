Российский волейболист попросил принять и простить коронавирус

Российский волейболист Сергей Савин поделился мнением о пандемии коронавируса.

Напомним, игрок выступает за «Локомотив» из Новосибирска.

«Пускай коронавирус существует, надо его принять и простить. Нужно играть чемпионат с ним, вопреки ему», — сказал Савин в интервью «СЭ».



Ранее сообщалось о том, что матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут начать проводить при пустых трибунах.