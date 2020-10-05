Президент РПЛ не исключил закрытия трибун на матчах чемпионата России

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что московские матчи чемпионата России могут пройти без болельщиков, передает ТАСС.

«Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун», — сказал Прядкин.

Функционер отметил, что на данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер.



Ранее в Госдуме признали возможность закрытия стадионов РПЛ для зрителей.