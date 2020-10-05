«Зенит» уличил игроков «Спартака» в тренировках симуляций

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев эмоционально отреагировал на слова главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско о том, что защитник петербуржцев Деян Ловрен «падал после каждого контакта с игроками красно-белых».

Как заявил Медведев, хорват — не тот человек, который будет симулировать.

«Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее Сергей Семак назвал главные ошибки «Зенита» в матче со «Спартаком».