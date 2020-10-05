Клопп назвал историческим моментом разгром «Ливерпуля»

Виктория Алексеева

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после разгромного поражения команды в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Би-би-си».

Подопечные Клоппа со счетом 2:7 проиграли «Астон Вилле». Специалист отметил, что команда допустила целый ряд больших и серьезных ошибок, начиная с первого пропущенного мяча, которые и привели к такому разгромному результату.

«Кому хочется проигрывать 2:7? Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Это был исторический момент, но явно не того типа», — заявил Клопп.

Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» призвал не сходить с ума после разгрома от «Астон Виллы».