Виктория Алексеева

Принц Уильям отреагировал на разгром «Ливерпуля» «Астон Виллой» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Астон Виллы». Член королевской семьи в своем Twitter ретвитнул сообщение команды и победе и поставил эмоджи с хлопающими ладошками.

Стоит отметить, что принц Уильям болеет за «Астон Виллу» с 11 лет.

Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» призвал не сходить с ума после разгрома от «Астон Виллы».