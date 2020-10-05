Принц Уильям отреагировал на разгром «Ливерпуля» «Астон Виллой»
Виктория Алексеева
close
Принц Уильям отреагировал на разгром «Ливерпуля» «Астон Виллой» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Астон Виллы». Член королевской семьи в своем Twitter ретвитнул сообщение команды и победе и поставил эмоджи с хлопающими ладошками.
Стоит отметить, что принц Уильям болеет за «Астон Виллу» с 11 лет.
Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» призвал не сходить с ума после разгрома от «Астон Виллы».
October 4, 2020