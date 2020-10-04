Наставник «Ростова» Карпин раскритиковал судейство в игре против «Сочи»

Андрей Черников

Наставник «Ростова» Валерий Карпин подверг критике судейство в матче чемпионата России против «Сочи».

Черноморский клуб победил со счетом 4:2.



«У нашей команды много карточек, а у другой — гораздо меньше. Я спросил, почему у Козлова карточка за высоко поднятую ногу, а у Хасимото нет. Арбитр заулыбался. Я задал вопрос, почему он улыбается. А он меня удалил», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее Карпина удалили после финального свистка в матче против «Сочи».