Глушаков считает себя главным ньюсмейкером российского футбола
Андрей Черников
Новичок «Химок» Денис Глушаков прокомментировал шум вокруг подмосковной команды, передает РИА «Новости».
Футболист заявил, что его не смущает ажиотаж вокруг клуба.
«Я, по-моему, уже два года главный ньюсмейкер в российском футболе. Главное, чтобы я приносил пользу команде. А смеяться и прикалываться можно», — сказал игрок.
В текущем сезоне «Химки» занимают 14 место, набрав шесть очков.
Ранее Глушаков дебютировал за «Химки» в матче с «Локомотивом».