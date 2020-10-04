Избивший судью Широков находится под подпиской о невыезде
Андрей Черников
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Российский футболист Роман Широков подтвердил информацию о том, что он находится под подпиской о невыезде, передает Sport24.
Напомним, летом 2020 года во время матча любительских команд он избил судью. На игрока завели уголовное дело.
«Когда все закончится, я выскажусь. Сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде. Общался ли я с арбитром? Мне нечего сейчас комментировать», — сказал Широков.
Ранее защита избитого Широковым арбитра подала заявление о покушении на убийство.