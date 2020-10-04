Сотникова получила награду от Федерации фигурного катания России

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Российская фигуриста Аделина Сотникова получила награду от Федерации фигурного катания России (ФФКР), передает ТАСС.

Спортсменке вручили почетный знак и памятную табличку.

«Недавно исполком федерации учредил почетный знак, который называется «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании». Знак под номером «один» я вручаю нашей выдающейся олимпийской чемпионке», — заявил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Ранее сообщалось о том, что Сотникова готова ставить своим ученикам четверные прыжки.