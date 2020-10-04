«Локомотив» переиграл «Химки» в матче чемпионата России

Московский «Локомотив» переиграл подмосковные «Химки» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

Счет в матче на 25-й минуте открыл «Локомотив», отличился Виталий Лисакович. В самом начале второго тайма «Химки» смогли сравнять благодаря голу Кирилла Боженова, однако уже на 55-й минуте Владислав Игнатьев вывел «железнодорожников» вперед.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам матча «Локомотив» поднялся на четвертую строчку, в активе команды 18 очков. «Химки» идут на 14-м месте, набрав всего шесть баллов.

Ранее сообщалось, что Глушаков дебютировал за «Химки» в матче с «Локомотивом».

Чемпионат России. 10-й тур

«Локомотив» — «Химки» — 2:1

Голы: 1:0 — Лисакович, 25; 1:1 — Боженов, 46; 2:1 — Игнатьев, 55.