Олимпийская чемпионка после катастрофы на Камчатке призвала спасать Россию

31-летняя российская синхронистка Анжелика Тиманина высказалась о ситуации, которая происходит на Камчатке.

Спортсменка, которая стала олимпийской чемпионкой в 2012 году, призвала всех обратить внимание на огромные проблемы с экологией, которые происходят на побережье Тихого океана.

«Мы должны помочь и придать широчайшей огласке это дело! Помните аварию Норникеля, защиту Куштау? Только благодаря массовым репостам удалось докричаться до политиков и призвать их принять меры! Давайте же спасем нашу страну, это нужно делать сейчас!» — написала она в своем Instagram.

На Камчатке разразилась экологическая катастрофа — пляж вблизи Петропавловска-Камчатского усыпан мертвыми морскими животными, а серферы жалуются на временное ухудшение зрения и тошноту после купания в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что Губерниев раскритиковал камчатского министра за экологическую катастрофу.