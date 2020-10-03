Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире

Японское издание The Digest назвало российскую фигуристку Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире.

«В сочетании с уже привычным здоровым обликом, дикий стиль этих фото также привлек пользователей сети. Некоторые пользователи назвали ее «самой красивой спортсменкой в мире», — говорится в материале.

Вызвана данная реакция тем, что россиянка 2 октября выложила серию фотографий в Instagram.

«Помимо кучи золотых медалей, она может похвастать не по годам женственной внешностью», — отмечает тайваньский портал United Daily News.



Ранее Алексей Ягудин заступился за Загитову после критики в социальных сетях.