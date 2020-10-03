Наставник «Урала» назвал странной трехминутку в матче с ЦСКА

Наставник екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает РИА «Новости».

«Армейцы» победили со счетом 2:0, играя с 49-й минуты вдесятером. Уральцы пропустили на 52-й и 56-й минуте.

«Нужно было после удаления завладеть мячом, расставиться и пытаться вскрывать оборону ЦСКА. Эта трехминутка показалась мне странной. Не смог понять, что случилось», — сказал Матвеев.



Ранее ЦСКА вышел на третье место РПЛ.