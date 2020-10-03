Аршавин раскритиковал людей, обвиняющих массажиста в травмах Кокорина

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что массажист Сергей Колесников виноват в частых травмах форварда московского «Спартака» Александра Кокорина.

«Думаю, что его травма не связана с массажистом Колесниковым, он его увел из «Зенита». Про него плохо пишут дилетанты, которые не знают рук этого специалиста», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».



Напомним, 2 октября наставник красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что Кокорин пропустит матч против «Зенита» из-за повреждения.

Ранее Колесников назвал маразмом обвинения в травмах Кокорина.