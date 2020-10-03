ЦСКА вышел на третье место РПЛ

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Московский ЦСКА обыграл «Урал» из Екатеринбурга в матче РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Бактийор Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

РПЛ. 10-й тур
«Урал» — ЦСКА — 0:2
Голы: 1:0 — Зайнутдинов, 52; 2:0, Марадишвили 56.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что Василий Уткин сомневается в перспективах ЦСКА в Лиге Европы.