Слуцкая рассказала о реакции на новость о ее неизлечимой болезни
Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о реакции на новость о ее неизлечимой болезни.
«Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». История обросла безумными подробностями. Была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи», — написала Слуцкая в Instagram.
Напомним, 1 октября стало известно о том, что спортсменка принимает гормональные препараты из-за неизлечимого заболевания.
Ранее сообщалось о том, что Слуцкая вынуждена принимать гормоны из-за неизлечимой болезни.
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Вчера была открыта Америка: Слуцкая неизлечимо больна�� . Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». Мне это было удивительно читать. С васкулитом я уже живу 17 лет. Как называется, не дождётесь��. И даже не 10 и не 20 раз об этом говорила. Информация стара и древна как вымерший мамонт. Но именно вчера это почему-то стало сенсацией����♀️ . Эта история обросла безумными подробностями. Очень была удивлена количеству сообщений в Директ с предложением помощи. Меня «лечили» там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита����. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить����♀️. Для этого существуют врачи, которым я верю. . Я никогда не делаю акцент на заболевании, потому что у меня много в жизни достижений было и есть на сегодняшний день. Мне есть что рассказать про себя��. Думаю, что ещё много времени пройдёт, прежде чем мои рекорды будут побиты. Я горжусь тем, что я первая исполняла сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Я горжусь тем, что занесена в книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею�� . Я рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям❤️. Для того, чтобы люди, которые имеют эту болезнь, видели стимул к жизни, а не просто сидели и «готовились». Я очень рада, что я многих вдохновляю��. Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я. . Будьте здоровы!���� . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #фигуристка #фигурноекатание #figureskating