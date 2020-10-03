Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о реакции на новость о ее неизлечимой болезни.

«Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». История обросла безумными подробностями. Была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи», — написала Слуцкая в Instagram.

Напомним, 1 октября стало известно о том, что спортсменка принимает гормональные препараты из-за неизлечимого заболевания.



Ранее сообщалось о том, что Слуцкая вынуждена принимать гормоны из-за неизлечимой болезни.