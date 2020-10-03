Защитник «Зенита» пообещал сделать «шашлыки» в матче со «Спартаком»
Андрей Черников
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Бывший защитник петербургского «Зенита» Денис Терентьев поделился ожиданиями от матча против московского «Спартака».
Напомним, встреча начнется 3 октября в 19.00 по московскому времени.
«Сегодня будут шашлыки. В 19.00 на «Открытие Арене», — написал футболист в комментариях на странице пиар-менеджера Артема Гаврилова в Instagram.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
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