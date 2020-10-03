Бердыев в ближайшие дни может возглавить московское «Динамо»

Московское «Динамо» определилось с кандидатом на пост главного тренера команды. По информации «РБ Спорт», руководство бело-голубых намерено начать сотрудничество с Курбаном Бердыевым, который в России известен по работе с «Рубином» и «Ростовом».

Как утверждает источник, стороны ведут переговоры на протяжении нескольких дней и сейчас улаживают последние детали сделки. 5 октября «Динамо» может объявить о назначении Бердыева на пост наставника бело-голубых.

Московский клуб остался без тренера после того, как Кирилл Новиков подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. В текущем сезоне «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» в квалификационном матче Лиги Европы, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) после девяти туров имеет в своем активе 14 очков при четырех победах. Временно исполняющим обязанности главного тренера пока является Александр Кульчий.