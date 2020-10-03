Воспитанник «Зенита» присоединился к французскому клубу

Российский защитник Владислав Молчан представлен в качестве футболиста «Кана», который выступает во второй по силе французской лиге. За свою новую команду 20-летний россиянин будет выступать под пятым игровым номером. Об этом сообщается на официальном сайте «Кана».

«Владислав — атлетичный спортсмен, который способен быстро восстанавливаться. Он откроет для себя не только французский футбол, но и новую культуру, а мы его в этом поддержим», — заявил спортивный директор клуба Йоанн Эделин.

Молчан является воспитанником петербургского «Зенита». В 2020 году он подписал контракт с красноярским «Енисеем», но уже в сентябре перешел в «Кан». Ранее сообщалось, что за этот трансфер французы заплатили €11 тысяч (около 1 млн рублей).