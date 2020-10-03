Конфликтовавшему с Неймаром игроку «Марселя» угрожали расправой и убийством родных

Испанский защитник «Марселя» Альваро Гонсалес признался, что после конфликта с бразильским нападающим «ПСЖ» Неймаром он столкнулся с большим количеством гневных писем с угрозами расправы. Инцидент произошел 13 сентября в рамках 3-го тура французской Лиги 1, когда Неймар ударил Гонсалеса. Бразилец аргументировал свои действия провокациями и оскорблениями на почве расизма со стороны игрока «Марселя».

«Я получил более двух миллионов сообщений со всевозможными угрозами. Никогда не видел ничего подобного. Мне прислали фотографии машин, которыми в моей семье пользовались. Обещали, что придут ко мне домой, чтобы убить меня, сказали, что собираются найти магазин, где работают мои родители, и убить их. Думаю, Неймар не осознает последствий всего, к чему могут привести его действия. На следующий день мои родители были со мной из-за их страха за меня. Нам было очень плохо», — приводит слова Гонсалеса портал Ole со ссылкой на Dragoon.

Ранее сообщалось, что Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы за свое поведение, однако дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лига (LFP) принял решение не наказывать игроков.