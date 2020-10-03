Бывшая фигуристка рассказала, как шутки Тутберидзе доводили ее до слез

Бывшая ученица Этери Тутбридзе Дарья Паненкова рассказала о том, как шутки тренера довели ее до слез, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка призналась, что специалист часто шутит, однако в моменты тренировок ее шутки были для Паненковой очень обидными. Она часто плакала из-за них и даже жаловалась маме. На тренировках фигуристка старалась быть менее заметной, чтобы не привлечь к себе внимание тренера.

«И как-то после какой-то острой шутки не выдержала и заплакала. Меня Даниил Глейхенгауз даже успокаивал — мол, ладно тебе, Этери Георгиевна просто хочет, чтобы ты была лучше», — вспомнила она.

Паненкова объявила о завершении профессиональной карьеры в начале сентября 2020 года.

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