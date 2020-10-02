Дочь экс-чемпиона UFC дебютирует в MMA

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Американка Изабелла Мир, дочь бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнка Мира, дебютирует в MMA, передает MMA Fighting.

17-летняя спортсменка проведет свой первый бой в рамках организации IKON Fighting Federation.

Интересно, что Мир не выступала на любительском уровне.

Фрэнк Мир удерживает рекорд по количеству болевых приемов в тяжелой весовой категории.

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