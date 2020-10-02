Чемпионка по бодибилдингу раскритиковала диету Малышевой

Екатерина Усманова, чемпионка России по бодибилдингу в категории фитнес-бикини, раскритиковала диету Елены Малышевой.

«Там было написано: «Сегодня мы съедаем три яйца и два грейпфрута». Это просто катастрофа. 2020 год. Я думала, так уже никто не делает», — сказала спортсменка в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи».



Также Усманова является блогером и фитнес-тренером.

Ранее Александра Емельяненко обвинили в употреблении допинга.