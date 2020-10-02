Экс-наставник СКА предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой

Экс-наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Андрей Назаров предложил необычный способ борьбы с коронавирусом, передает «Чемпионат.com».

«Хочу всем вам сказать: «Наши главные помощники в борьбе с любыми вирусами — это чеснок и водка. Мы обязательно победим коронавирус», — сказал специалист.



Назаров отметил, что его беспокоит эпидемиологическая ситуация в России.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в сверхрезультативном матче КХЛ.