Экс-тренер «Арсенала» Венгер может продолжить карьеру в России

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в России, передает «СЭ».

«Венгер не очень доволен тем, что творится вокруг него. Он привык к ежедневной творческой работе. Он скучает по футболу. Потому я думаю, что он может возглавить клуб из России», — сказал агент специалиста Шандор Варга.

Венгер возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.



Ранее Венгер опроверг информацию о своем желании возглавить сборную Нидерландов.