Экс-тренер «Арсенала» Венгер может продолжить карьеру в России
Андрей Черников
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Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в России, передает «СЭ».
«Венгер не очень доволен тем, что творится вокруг него. Он привык к ежедневной творческой работе. Он скучает по футболу. Потому я думаю, что он может возглавить клуб из России», — сказал агент специалиста Шандор Варга.
Венгер возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.
Ранее Венгер опроверг информацию о своем желании возглавить сборную Нидерландов.