Известный российский боец UFC перешел в Bellator

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов перешел в Bellator.

«Восемь лет в UFC пролетели незаметно, и наше сотрудничество подошло к концу. Bellator — лидирующая организация в мире ММА, которая часто проводит свои бои на территории США и Европы», — написал спортсмен в Instagram.

Хабилов поблагодарил руководство UFC за возможность заявить о себе на весь мир.



В MMA Хабилов провел 28 боев, одержав 24 победы.



Ранее Хабиб рассказал о тренировках в резиденции принца Дубая.