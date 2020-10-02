Известный российский боец UFC перешел в Bellator
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов перешел в Bellator.
«Восемь лет в UFC пролетели незаметно, и наше сотрудничество подошло к концу. Bellator — лидирующая организация в мире ММА, которая часто проводит свои бои на территории США и Европы», — написал спортсмен в Instagram.
Хабилов поблагодарил руководство UFC за возможность заявить о себе на весь мир.
В MMA Хабилов провел 28 боев, одержав 24 победы.
Ранее Хабиб рассказал о тренировках в резиденции принца Дубая.
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Ассалам алейкум! Приветствую всех своих болельщиков и всех тех кто следит за моей карьерой! 8 лет под эгидой ЮФС пролетели незаметно, и наше сотрудничество подошло к концу. Хочу поблагодарить руководство ЮФС за то что дали мне возможность заявить о себе на весь мир и проявить себя. ⠀ С сегодняшнего дня я боец Беллатор. Я подписал новый контракт и это для меня будет ещё одним толчком вверх в моей карьере. Беллатор лидирующая организация в мире ММА, которая очень часто проводит свои бои на территории США и Европы и в этой организации для меня много новых вызовов. Хочу поблагодарить своих менеджеров @aliabdelaziz000 и @rizvan_magomedov , они по настоящему профессионалы своего дела, которые работают со мной до конца и создают комфортные условия. Теперь в моей карьере новая цель- это пояс bellator! ___отдельное спасибо моим близким и друзьям которые всегда рядом и поддерживают меня!