Рудковская опубликовала видео новорожденного сына с Гном Гномычем

Продюсер и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео с новорожденным Арсением и его старшим братом Александром, известным также как Гном Гномыч.

«Забрали сегодня наше счастье домой! Спасибо всем за поздравления! Мы под большим впечатлением и всем ответим позже. Всех ценим и любим, и передаем привет», — подписала видео Рудковская.

Второй ребенок в семье фигуристка и продюсера родился 25 сентября.

Ранее Плющенко пообещал новые сенсации после рождения сына.