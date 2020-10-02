Поддержавший арестованную Левченко клуб сняли с чемпионата Белоруссии

Минский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отстранен от участие в розыгрыше чемпионата страны, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации гандбола.

В заявлении отмечается, что все результаты команды в первенстве были аннулированы.

Ранее сообщалось, что «Витязь-Леон» отказался выходить на площадку в знак солидарности с баскетболисткой Еленой Левченко, которая была арестована за административное правонарушение.

Спортсменка поддержала движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии и дважды участвовала в протестных движениях в Минске. Ее задержали в аэропорту и арестовали на 15 суток за «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «Неподчинение сотрудникам милиции».