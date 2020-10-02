Поддержавший арестованную Левченко клуб сняли с чемпионата Белоруссии
Антон Борисов
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Минский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отстранен от участие в розыгрыше чемпионата страны, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации гандбола.
В заявлении отмечается, что все результаты команды в первенстве были аннулированы.
Ранее сообщалось, что «Витязь-Леон» отказался выходить на площадку в знак солидарности с баскетболисткой Еленой Левченко, которая была арестована за административное правонарушение.
Спортсменка поддержала движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии и дважды участвовала в протестных движениях в Минске. Ее задержали в аэропорту и арестовали на 15 суток за «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «Неподчинение сотрудникам милиции».