Хабиб вспомнил удар, после которого он чуть не побывал в нокдауне

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе бой против Дастина Порье.

Поединок прошел в сентябре 2019 года в Абу-Даби и завершился досрочной победой россиянина в третьем раунде (удушающий прием).

«Во втором раунде Порье попал опасно с правой? Поймите правильно, я же конкурирую с одним из лучших бойцов в мире. Порье — это не чемпион Московской области или Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а один из лучших бойцов мира. Дастин доказывает это с каждым разом.

То, что он ударил... Причиной тому его мастерство, его умение бить. Я же человек, меня тоже можно ударить. И Гэтжи может меня ударить, он поэтому туда в клетку и заходит», — заметил Хабиб на медиа-дне к UFC 254.

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