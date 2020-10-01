ЦСКА обыграл «Спартак» в сверхрезультативном матче КХЛ

ЦСКА переиграл «Спартак» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 5:4 в пользу красно-синих. В составе победителей хет-трик оформил Павел Карнаухов, дважды отличился Брендан Лайпсик. У проигравших шайбы забросили Максим Цыплаков, Робин Ганзл, Андрей Кутейкин и Лукаш Радил.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для ЦСКА эта победа стала четвертой кряду. В следующем матче армейцы примут омский «Авангард».

«Спартак» в ближайшей встрече на выезде сыграет с хельсинкским «Йокеритом».

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

1:0 — Цыплаков (Юньков) — 07:37

2:0 — Ганзл (Юсе, Лехтеря) — 12:59 (5x4)

2:1 — Карнаухов (Андронов, Соркин) — 19:14

2:2 — Лайпсик (Науменков, Шалунов) — 21:42

3:2 — Кутейкин (Юньков) — 26:10

3:3 — Карнаухов (Дальбек, Андронов) — 35:50

3:4 — Карнаухов (Светлаков, Мамин) — 38:51

4:4 — Радил (Юсе, Лехтеря) — 40:07

4:5 — Лайпсик (Кемпе, Робинсон) — 49:01