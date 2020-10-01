УЕФА позволил заполнять стадионы на 30% на матчах сборных и еврокубков

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить допуск зрителей на стадионы на матчи национальных команд и еврокубков, сообщает пресс-служба организации.

«Количество зрителей будет ограничено 30% от вместимости стадиона, а болельщики гостевой команды не будут допущены к играм до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

1 октября в швейцарском Сьоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее стали известны итоги жеребьевки Лиги чемпионов.