Валуев и Цзю могут вернуться на ринг
Антон Борисов
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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев не исключил возможности возвращения на ринг бывших чемпионов мира Николая Валуева и Константина Цзю для проведения выставочных боев.
«Почему бы и нет? Надо просто поговорить об этом. Я думаю, что это долг каждого боксера — любить вид спорта, в котором они стали мировыми звездами», — цитирует Кремлева ТАСС.
В ноябре должен пройти благотворительный поединок между экс-чемпионом мира Майком Тайсоном и бывшим обладателем поясов в пяти весовых категориях Роем Джонсом.
Ранее Цзю назвал цирком предстоящий бой между американскими боксерами.